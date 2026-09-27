Noida News: 22वीं मंजिल से गिरा पाइप, कार में लगा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:59 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:59 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेजीडेंसिया सोसाइटी के टावर-11 की 22वीं मंजिल से पाइप का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। निवासी सुमिल जलोटा ने बताया कि पाइप गिरने की वजह से कुछ समय के लिए वहां खड़े लोग डर गए। उन्होंने कहा कि नीचे गिरने के बाद पाइप का एक हिस्सा पास में खड़ी कार के ऊपर जा गिरा। उन्होंने कहां कि अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होता और पाइप उसके ऊपर गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। निवासियों का कहना है कि ऊंची मंजिल से पाइप का हिस्सा टूटकर गिरना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
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