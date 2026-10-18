Noida News: यीडा सोसाइटी से विदेशी नागरिक गिरफ्तार

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दनकौर (संवाद)। दनकौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारत में रहने का कोई भी वैध दस्तावेज, पासपोर्ट या वीजा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार चौहान ने बताया कि बल्लूखेड़ा गांव में यीडा सोसाइटी के पास एक विदेशी मूल का नागरिक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने की जानकारी मिली थी। आरोपी डेसमंड नाइजीरिया के लागोस का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी से पुलिस ने पासपोर्ट और वीजा की मांग की, तो वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका।