फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fdsg

Noida News: दिल्ली मार्का शराब की पेटियों के साथ युवक गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 07:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:31 PM IST
विज्ञापन
fdsg
- फिल्म सिटी गेट के पास पार्क के सामने बेचने की फिराक में था आरोपी, सस्ती शराब लाकर महंगे दामों पर बेचता था
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में फिल्म सिटी गेट के पास पार्क के सामने से पुलिस ने दिल्ली मार्का शराब की 35 पेटियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरदोई निवासी असलम अंसारी (21) के रूप में हुई है। वह सेक्टर-15 के नया बांस में रह रहा था। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।


पुलिस के अनुसार, शनिवार रात चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फिल्म सिटी गेट के पास पार्क के सामने एक युवक प्लास्टिक के कट्टे में शराब लेकर खड़ा है और राहगीरों को बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से शराब की 35 पेटियां बरामद हुईं। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed