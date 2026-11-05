Noida News: निम्स अस्पताल पर गलत निदान और फर्जी बिल का गंभीर आरोप

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- परिजन का आरोप-दो दिन तक अस्पताल में रोक कर रखा- डिस्चार्ज फाइल भी नहीं दी, मोबाइल से डाटा भी डिलीट करवा दीफिरदौस आलम/दीपक सिंघलगलत उपचार और फर्जी बिल के मामले में न्यायालय तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्स अस्पताल और मेडिकल स्टोर के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने दनकौर थाना के जांच अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच आख्या अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है।न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, गौरव भाटी ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी को 10 सितंबर 2026 को पथरी के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने गलत निदान करते हुए बताया कि बच्चेदानी में गांठ है और सर्जरी की आवश्यकता है, जिसे बाद में एमआरआई रिपोर्ट ने गलत साबित कर दिया। मामले को लेकर गौतमबुद्ध नगर के सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं, मामले को लेकर दनकौर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है।