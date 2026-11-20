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- मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं मिली पुष्टि, पिता के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देशमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। 2013 में नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाकर दर्ज कराया गया मुकदमा 13 साल बाद अदालत में दम तोड़ गया। सत्र अदालत ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब जिस पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वही अदालत में अपनी तहरीर की बातों से मुकर गया। अब अदालत ने पिता के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।अभियोजन के मुताबिक पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। तहरीर के मुताबिक 20 सितंबर 2013 को नाबालिग बेटी स्कूल गई, पर घर नहीं लौटी थी। दो लोगों ने उसे आरोपियों के साथ वाहनों पर जाते देखा था। पुलिस के अनुसार 1 अक्तूबर को चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 अक्तूबर को एक आरोपी के साथ पीड़िता बरामद हुई थी। पुलिस का दावा था कि पीड़िता ने दिल्ली के किराए के मकान में आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए थे। पीड़िता के पिता ने अदालत में तहरीर की बातों से इनकार किया।पीडि़ताने कहा वह रिश्तेदार के घर गई थी :