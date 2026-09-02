Noida News: मादक पदार्थों की तस्करी में दो को 6-6 माह की सजा

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ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दो लोगों को दोषी करार देकर 6 माह 10 दिन और 6 माह 15 दिन की सजा सुनाई है। नोएडा फेज-1 थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अजय निवासी जेजे कॉलोनी सेक्टर-8 नोएडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने अजय को 6 माह 15 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं थाना सेक्टर-2 पुलिस ने सुमित उर्फ राहुल निवासी शिकारपुर बुलंदशहर को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। कोर्ट ने दोषी करार देकर 6 माह 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। ब्यूरो