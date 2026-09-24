Noida News: टेलीग्राम ट्रेडिंग और फर्जी ट्रांसपोर्ट के नाम पर पांच लोगों से 33.53 लाख की ठगी

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- साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही मामलों की जांचमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से शहर के 5 लोगों को निशाना बनाकर करीब 33.53 लाख रुपये की ठगी कर ली। इन मामलों में फोन हैक करने, इंटरनेट बैंकिंग से रकम निकालने, टेलीग्राम के जरिये ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देने, आईजीएल गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी और ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस रकम लेकर वाहन नहीं भेजने की शिकायतें सामने आई हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है।सेक्टर-51 निवासी एक शख्स ने शिकायत में बताया कि सितंबर 2025 को उनका फोन हैक हो गया था। जालसाजों ने डिवाइस का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर ओटीपी हासिल किए और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन किए। इस मामले में कुल 6.66 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई। नोएडा एक्सटेंशन निवासी दूसरे शख्स ने शिकायत में बताया कि वह टेलीग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उन्हें ट्रेडिंग के जरिए रकम बढ़ाने का झांसा दिया गया। इसके बाद अलग-अलग प्रक्रिया के नाम पर उनसे 8.61 लाख रुपये ठग लिए गए।