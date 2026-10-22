Noida News: विदेशी किरायेदारों की आड़ में कहीं अपराध का खेल तो नहीं

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- गांवों और सोसाइटियों के लोग उठा रहे सवालकाव्यांश मिश्रायमुना सिटी। विदेशी नागरिकों की बढ़ती पैठ अब लोगों को कचोटने लगी है। ड्रग्स से लेकर अराजकता फैलाने वाले ऐसे काम आवासीय सोसाइटी और गांवों के बीच रहकर कई विदेशी नागरिक कर रहे हैं। परेशानी की बात ये है कि पुलिस को भी उनके बारे में जानकारी नहीं होती कि बंद दरवाजे के पीछे क्या काम कर रहे हैं। ड्रग्स फैक्ट्ररी का खुलासा होने के बाद इलाके में बाहरी देशों से आकर रहने वाले लोगों को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं।स्थानीय निवासी अब विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके रहने के उद्देश्य की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मकान मालिक किराये पर मकान तो दे रहे हैं, लेकिन पुलिस से सत्यापन नहीं करा रहे हैं। हाल ही में इलाके में ड्रग्स फैक्टरी संचालित करने के आरोप में दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। इससे पहले भी विदेशी नागरिकों के आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्थानीय निवासी विदेशी नागरिकों की आईडी, वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कराने के साथ ही उनके मकान मालिकों की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं।