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Noida News: पैसे के लेनदेन को लेकर की मारपीट

Sat, 14 Nov 2026 07:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:28 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में पांच नवंबर को पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। किराए पर रहने वाले चंद्रपाल शर्मा के साथ गांव निवासी रोहित, मोहित और राहुल ने गाली-गलौज कर मारपीट की। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि चंद्रपाल शर्मा ओम भाटी के मकान में किराए पर रहते हैं। विवाद बढ़ने पर तीनों युवकों ने चंद्रपाल को पीटकर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल चंद्रपाल शर्मा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद उन्होंने मारपीट करने वाले तीनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
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