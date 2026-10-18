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Noida News: कूड़े की समस्या उठाने पर जान से मारने की धमकी का आरोप

Sun, 18 Oct 2026 08:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:45 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। अल्फा-1 सेक्टर में कूड़े की समस्या की शिकायत करने पर समाजसेवी मनीष डावर ने एक व्यक्ति पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने सफाई कर्मचारी का समर्थन करते हुए लोगों से कूड़ा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार डालने की अपील की थी। इसके बाद विवाद हुआ। उन्होंने डायल 112 पर फोन कर पुलिस से शिकायत की। वीडियो व कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी। पुलिस से शिकायत कर निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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