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Noida News: किसानों को पराली न जलाने के लिए किया जागरूक

Wed, 21 Oct 2026 10:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:34 PM IST
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Farmers were made aware about not burning stubble
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। विकास भवन परिसर में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में किसान दिवस आयोजित किया गया। इसमें किसानों को फसल अवशेष न जलाने, फार्मर रजिस्ट्री और कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक विवेक दुबे ने फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में बताया। अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याएं भी रखीं।
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