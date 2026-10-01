Noida News: ग्रीन मेंशन सोसाइटी में की लिफ्ट में 30 मिनट तक फंसा रहा परिवार
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:46 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:46 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के साइट-सी स्थित ग्रीन मेंशन सोसाइटी में बृहस्पतिवार सुबह परिवार करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट पहली और दूसरी मंजिल के बीच अचानक रुक गई थी। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने लिफ्ट में इंटरकॉम लगाने की मांग की है, जिससे घटना होने के बाद लोग सुरक्षाकर्मियों से सीधे बात कर सकें।
सोसाइटी निवासी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह ऑफिस जाने के लिए छठी मंजिल से नीचे आ रहे थे। लिफ्ट में पत्नी और बेटी भी साथ थी। पहली और दूसरी मंजिल के बीच रुक गई। लिफ्ट में इंटरकॉम की सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें अपने मोबाइल से अपने पिता को फोन कर जानकारी दी। उनके पिता ने सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों की मदद से करीब 30 मिनट बाद उन्हें और उनके परिवार को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसने की वजह से उनकी बेटी डर गई है।
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के साइट-सी स्थित ग्रीन मेंशन सोसाइटी में बृहस्पतिवार सुबह परिवार करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट पहली और दूसरी मंजिल के बीच अचानक रुक गई थी। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने लिफ्ट में इंटरकॉम लगाने की मांग की है, जिससे घटना होने के बाद लोग सुरक्षाकर्मियों से सीधे बात कर सकें।
सोसाइटी निवासी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह ऑफिस जाने के लिए छठी मंजिल से नीचे आ रहे थे। लिफ्ट में पत्नी और बेटी भी साथ थी। पहली और दूसरी मंजिल के बीच रुक गई। लिफ्ट में इंटरकॉम की सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें अपने मोबाइल से अपने पिता को फोन कर जानकारी दी। उनके पिता ने सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों की मदद से करीब 30 मिनट बाद उन्हें और उनके परिवार को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसने की वजह से उनकी बेटी डर गई है।
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