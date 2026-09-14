Noida News: सीएमओ कार्यालय में गिरी फॉल्स सीलिंग

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल की आठवीं मंजिल पर बने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में सोमवार सुबह फॉल्स सीलिंग का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। सीलिंग गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद कर्मी तुरंत वहां पहुंचे। जहां सिलिंग गिरी थी वहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने और आयुष्मान कार्ड समेत कई कार्याें के लिए आते हैं।सोमवार सुबह जब अधिकारी पहुंचे तो सिलिंग गिरी हुई थी। कर्मचारियों ने बताया कि आठवीं मंजिल के अन्य हिस्सों में भी फॉल्स सीलिंग की स्थिति खराब है। कई जगह सीलिंग लटकती दिख रही है। ऐसे में किसी अन्य हिस्से में भी सीलिंग गिरने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा अस्पताल के कई टॉयलेट और अन्य स्थानों पर भी साफ-सफाई की स्थिति ठीक नहीं होने की शिकायत है। सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को अचानक फॉल्स सीलिंग गिर गई थी। इसे ठीक कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही मरम्मत करा दी जाएगी।