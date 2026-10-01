Noida News: गोवर्धन परिक्रमा के महत्व बताए

विज्ञापन





नोएडा (संवाद)। सेक्टर-55 के सेंट्रल पार्क में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कथा व्यास ने गोवर्धन परिक्रमा के महत्व बताए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, वे दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन सात परिक्रमा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे भी परिक्रमा के समान पुण्य प्राप्त होता है। कथा में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतनारायण गोयल, महासचिव डॉ. नीरज शर्मा, ऑडिटर विद्या रावत समेत करीब 250 से 300 लोग मौजूद रहे।