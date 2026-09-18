Noida News: हर गर्भवती तक पहुंचाएं स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिसरख में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मातृ स्वास्थ्य प्रभाग की टीम ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य मां और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना रहा। बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पर चर्चा की गई।अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और परामर्श दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उनका पंजीकरण कराने और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों में तत्काल रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।केंद्रीय टीम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और लाभार्थियों के बीच आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि मिलने और विभिन्न योजनाओं के प्रति परिवारों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक के साथ केंद्रीय मातृ स्वास्थ्य टीम का सीएचसी बिसरख दौरा पूरा हुआ।