Noida News: शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का झांसा, चार लोगों से 30 लाख ठगे

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- व्हाट्सएप-टेलीग्राम से बनाया निशाना, दो लोगों से एपीके फाइल डाउनलोड कराकर खाते किए साफमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देकर दो लोगों को ठगी का शिकार बनाया, जबकि दो अन्य के मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराकर बैंक खातों से रकम निकाल ली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हुई चार अलग-अलग घटनाओं में साइबर अपराधियों ने करीब 30 लाख रुपये की रकम पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।