Noida News: कार्यशाला में छात्रों ने सीखा शिष्टाचार

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नोएडा (संवाद)। एमिटी विश्वविद्यालय के एमिटी फिनिशिंग स्कूल की ओर से 22 अक्टूबर को तहजीब और त्योहार कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छात्रों को निजी स्टाइलिंग, पहनावे के चयन, टेबल सजावट और भोजन के दौरान शिष्टाचार की जानकारी दी गई। तीन सत्रों में विशेषज्ञों ने त्योहारों में बेहतर व्यक्तित्व प्रस्तुति और मेहमाननवाजी के गुर सिखाए। सरीना भारद्वाज ने इमेज मैनेजमेंट, निकिता सिंघल ने टेबल सजावट और रोशी कपूर ने भोजन संबंधी शिष्टाचार की जानकारी दी। वाइस प्रेसिडेंट जयश्री चौहान ने कहा कि करियर में सफलता के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ आत्मविश्वास और प्रभावी संवाद भी जरूरी हैं।