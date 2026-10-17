Noida News: शिक्षा और समान अवसर सशक्त राष्ट्र के लिए जरूरी

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ग्रेटर नोएडा। शारदा विश्वविद्यालय में युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें युवतियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य एवं विशिष्ट अतिथि अर्चना मिश्रा ने कहा कि महिला सुरक्षा, शिक्षा और समान अवसर सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। रुबिका लियाकत ने महिलाओं के आत्मविश्वास और संकल्प को सफलता की कुंजी बताया। सम्मेलन में एबीवीपी की डॉ. मनु शर्मा कटारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, समाजसेवी अजय नागर, एडवोकेट गीता चौधरी सहित शिक्षाविद, फैकल्टी सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो