Noida News: डीयूसीसी ने फ्रेश स्टार्स को हराया

विज्ञापन





ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर सेंचुरियन चैंपियंस क्लैश के लीग मैच में ड्रीम विले यूनाइटेड क्रिकेट क्लब (डीयूसीसी) ने फ्रेश स्टार्स को चार विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेश स्टार्स ने सात विकेट पर 157 रन बनाए। प्रशांत ने 34 रन की पारी खेली, जबकि उमेद सिंह ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए डीयूसीसी ने छह विकेट पर 158 रन बनाकर जीत दर्ज की। शानदार प्रदर्शन के लिए दीपक पंवार को मैन ऑफ द मैच चुना गया।