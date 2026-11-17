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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक कार का शीशा तोड़कर बैग चोरी कर लिया गया। अलीगढ़ निवासी तरुण शर्मा ने केस दर्ज कराया है कि 31 अक्तूबर की शाम करीब 6 बजे के आसपास उन्होंने अपनी कार नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्क की थी। करीब 35 मिनट बाद जब वापस लौटा तो कार का शीशा टूटा मिला और बहन का बैग गायब मिला। जिसमें पासपोर्ट और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो