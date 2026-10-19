Noida News: 1.8 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

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नोेएडा। फेज-2 थाना पुलिस ने सोमवार को गांजा तस्करी के आरोप में 26 वर्षीय आकाश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.8 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी की पहचान अलीगढ़ के गभाना निवासी आकाश कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में कुलेसरा गांव में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ तस्करी से संबंधित पहले से ही छह प्राथमिकी दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, 19 अक्तूबर को चेकिंग के दौरान निम्मी विहार पुस्ता तिराहे के पास से आरोपी को सुबह लगभग 12 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली और अन्य स्थानों से सस्ते दाम पर गांजा खरीदता था।