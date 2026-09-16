Noida News: नर्सिंग की छात्रा ने संदिग्ध परिस्थिति में लगाई फांसी

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दनकौर। थाना क्षेत्र में पीजी में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली बिहार की एक 19 वर्षीय छात्रा ने मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगा ली। छात्रा के आत्महत्या की जानकारी मिलने पर दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी।बिहार के दरभंगा जिला निवासी साक्षी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से बीएससी की छात्रा थी और थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। वह कस्बे में एक निजी पीजी में रहती थी। मंगलवार देर रात वह अपने कमरे में अकेली थी। जब उसकी साथी छात्राएं कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो छात्राओं ने खिड़की से झांककर देखा, जिसके बाद उनकी चीख निकल गई। छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ था। छात्राओं ने तुरंत पीजी संचालक और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर छात्रा के शव को उतारा और मोर्चरी में रखवाया। वहीं बुधवार को छात्रा के परिजन भी बिहार से दनकौर पहुंच गए।