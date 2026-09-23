फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsgdf

Noida News: बिजली चोरी पकड़ने पहुंची टीम के साथ गाली-गलौज, भीड़ जुटाकर काम भी रोका

Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
विज्ञापन
dsgdf
-फोटो
विज्ञापन


-दुजाना में भीड़ जुटाकर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, दो नामजद समेत अन्य के खिलाफ थाने में तहरीर

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। बिजली चोरी पकड़ने के लिए बुधवार को छापेमारी करने गई टीम को दुजाना गांव में घेर लिया। आरोप है कि टीम के साथ गाली-गलौज करते हुए काम में बाधा डाली। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ने लग गई। इसी दौरान एक घर के बाहर लगा चालू हालत का बिजली मीटर भी आक्रोशित युवक ने दीवार से उखाड़कर तोड़ दिया। यहां तक कि दोबारा गांव में न घुसने और चेकिंंग न करने की धमकी देते हुए टीम को बाहर तक खदेड़ा। टीम की ओर से बादलपुर थाने में दो लोगों के विरुद्ध शिकायत दी गई है।

हर रोज की तरह टीम हाईलॉस वाले इलाके में छापेमारी करने गई थी। इस दाैरान विद्युुत निगम की टीम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। टीम ने यहां कुल आठ घरों में चेकिंग की। जिनमें से चार के यहां से 10.782 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी गई। चारों मामलों की एंटी पावर थेफ्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। टीम के मुताबिक सुबह करीब 7:55 बजे चेकिंग के दौरान दो ग्रामीणों समेत कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने चेकिंग में बाधा डालते हुए कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने घर के बाहर दीवार पर लगा मीटर भी तोड़ दिया। टीम ने घटना की वीडियोग्राफी किए जाने का दावा किया है। दो लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, कर्मचारियों से अभद्रता और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में बादलपुर थाने में तहरीर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed