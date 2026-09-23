Noida News: गलत दिशा में कार चला रही महिला प्रोफेसर ने सिपाही को मारी टक्कर

-नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा विश्वविद्यालय गोल चक्कर के पास की घटना-यातायात सिपाही के मुंह पर लगी चोट, शारदा अस्पताल में कराया गया भर्तीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बुधवार शाम गलत दिशा में आ रही एक महिला प्रोफेसर की कार ने यातायात सिपाही की बाइक में टक्कर मार दी। कार महिला चला रही थी। टक्कर लगने के बाद सिपाही कार के बोनट पर जा गिरा। हादसे में सिपाही के मुंह पर चोट आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को शारदा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि कार का चालान किया गया है। साथ ही महिला प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया है।यातायात सिपाही मोहित राठी की ड्यूटी नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में लगी है। बुधवार शाम वो यातायात पुलिस की बाइक पर सवार होकर नासा पार्किंग से शारदा गोल चक्कर की तरफ जा रहे थे। तभी गलत दिशा में आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से सिपाही कार के बोनट पर जा गिरा वहीं कार का अगला शीशा भी टूटा गया। पुलिस का कहना है कि सिपाही ने हादसे के समय हेलमेट पहना हुआ था। सिपाही के होंठ फट गया। टीआई अमर सिंह का कहना है कि कार चालक महिला के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में शिकायत दी है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि कार बड़ौत निवासी आकांक्षा चला रही थी। जो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। चालान करने के बाद कार को कब्जे में लिया गया है।