Noida News: संदिग्ध परिस्थिति में मिले युवक की मौत की वजह तलाश रही पुलिस
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:45 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:45 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर थाना क्षेत्र के वैना रोड पर संदिग्ध परिस्थिति में मिले युवक के मौत के कारणों को जानने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया गया है। मंगलवार को एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में बेहोशी की हालत में मिला था। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची टीम ने तत्काल युवक को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया था। मृतक की पहचान अलीगढ़ के वैना गांव निवासी 35 वर्षीय सत्य प्रकाश के रूप मेंं हुई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी थी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
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