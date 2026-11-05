Noida News: ऑटो एजेंसी के कर्मचारी से लाठी-डंडों से मारपीट, सिर में गंभीर चोट

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- विवाद के बाद साथियों को बुलाकर हमला, जान से मारने की धमकीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र में घंटा गोल चक्कर के पास स्थित एक ऑटो एजेंसी के सामने कर्मचारी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को एजेंसी संचालक की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।बिसरख के ईकोविलेज निवासी ऐदल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घंटा गोल चक्कर के पास सूरजपुर में उनकी मोनिका ऑटो एजेंसी है। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एजेंसी के सामने उनके कर्मचारी मनीष भाटी का एक अज्ञात युवक से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद उस युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। सभी ने एजेंसी के अंदर घुसकर लाठी-डंडों से मनीष से मारपीट की। मनीष के सिर में गंभीर चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामपाल सिंह को सौंपी गई है।