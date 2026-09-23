Noida News: साइबर ठगों ने तीन लोगों से 17.95 लाख रुपये उड़ाए

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने क्रेडिट कार्ड और मोबाइल हैक कर तीन लोगों से 17.95 लाख रुपये की ठगी कर ली। मामले में क्रेडिट कार्ड से 5.51 लाख रुपये, जबकि दो अन्य मामलों में मोबाइल हैक कर एनईएफटी और गूगल-पे के जरिये कुल 12.44 लाख रुपये निकाले गए। तीनों मामलों में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।नोएडा निवासी एक महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके एक्सिस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन के जरिये 5.51 लाख की रकम निकाल ली गई। जबकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। वहीं एक युवक का मोबाइल फोन को हैक कर साइबर ठगों ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिये 6.50 लाख रुपये एनईएफटी कर दिया।तीसरे मामले में ग्रेटर नोएडा निवासी शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि 28 मार्च 2026 को मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगों ने गूगल-पे के माध्यम से 5.94 लाख रुपये निकाल लिए। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इन तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और रकम जिन खातों में पहुंची है, उनकी जानकारी खंगाल जा रही है।