Noida News: महक हत्याकांड में आरोपी इंजीनियर को नोएडा लाने की कवायद तेज

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- कटिहार जेल में बंद रमन राज की अभिरक्षा के लिए 10 सितंबर को होगी सुनवाईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। बरौला गांव के पीजी में असम की युवती महक अहमद की हत्या के मामले में फरार आरोपी इंजीनियर रमन राज को नोएडा लाने के लिए पुलिस की कवायद जारी है। बिहार के कटिहार जेल में बंद रमन को बी वारंट के जरिए अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए पुलिस ने अदालत में अर्जी दी है। इस पर 26 अगस्त को सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो सका। अब 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।डिब्रूगढ़ निवासी महक अहमद 20 जुलाई को अपनी सहेली संजना के साथ नोएडा आई थी। दोनों यहां रोजगार की तलाश में थीं और बरौला स्थित एक पीजी में रहने लगी थीं। इसी दौरान पड़ोस के कमरे में रहने वाले इंजीनियर रमन राज से महक की जान-पहचान हुई। पुलिस के मुताबिक आठ अगस्त की रात महक और रमन के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान रमन ने महक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया।पीजी संचालक सार्थक बंसल की शिकायत पर सेक्टर-49 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि घटना के बाद आरोपी कटिहार पहुंच गया था। वहां शराब तस्करी के मामले में जेल चला गया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उसे यहां लाने के लिए बी वारंट की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अदालत की अनुमति मिलने के बाद आरोपी को कटिहार जेल से नोएडा लाया जाएगा।