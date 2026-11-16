Noida News: हत्या के दोषी 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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-बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के कूड़ीखेड़ा गांव में 8 जनवरी, 2009 की घटना-17 साल बाद मिला परिवार को न्याय, दूसरे भाई की हत्या में भी आरोपी है सभी-प्रधानी के चुनाव से रंजिश हुई शुरू, जिसमें परिवार ने दो सगे भाइयों को खोया-दोषियों में सभी है एक-दूसरे के सगे संबंधी, भाइयों की कई जोड़ी को मिली सजामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या में 10 लोगों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। सभी पर विभिन्न धाराओं में 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। दोषियों में भाइयों की कई जोड़ी शामिल हैं। इनमें दो बुजुर्ग भी हैं। वहीं 17 साल के इंतजार के बाद न्याय मिलने से परिवार खुश है। जिसने अपने दो बेटों को खो दिया था। दोषी करार दिए गए सभी दूसरे भाई की हत्या में भी आरोपी हैं। जिसकी वाद अभी विचाराधीन हैं।एडीजीसी अपराध शिल्पी भदौरिया ने बताया कि दनकौर के डूंगरपुर रीलखा निवासी संजीव ने 8 जनवरी 2009 को बादलपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उस दिन दोपहर में वो अपने बहनोई प्रमोद के साथ बहन के लिए लड़का देखने जा रहे थे। तभी गांव निवासी दिनेश, रोहताश, राकेश, पप्पू उर्फ अनिल, मनोज, आमोद, सुरेश. उर्फ बालट, सतीश, दुर्गेश, महेश व परमानंद ने उनकी कार को रोक लिया। सभी के हाथों में हथियार थे। उन्होंने ताबड़ताेड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारकर प्रमोद की हत्या कर दी। जबकि वो घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान पप्पू उर्फ अनिल की मौत हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी बाकी 10 आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।प्रमोद के ताऊ बाबूराम प्रधानी का चुनाव जीते थे। उनके सामने दोषी रोहताश ने चुनाव लड़ा था। परिजनों ने बताया कि हार के बाद दोषी लोग प्रमोद और उसके भाई विनोद को इसका कारण मानते थे। साथ ही प्रमोद की हत्या से करीब 7 माह पहले प्रमोद के भाई विनोद का शव रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में रजवाहे में मिला था। तब परिजनों ने अज्ञात में केस दर्ज कराया लेकिन बाद में सभी दोषियों को आरोपी बनाया गया। प्रमोद और वादी संजीव हत्या के केस की कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। इस पर दोषी पैरवी नहीं करने का दबाव बना रहे थे। नहीं मानने पर दोषियों ने प्रमोद और उसके साले वादी संजीव पर हमला किया था।