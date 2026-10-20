Noida News: बुजुर्ग को वाहन चालक ने टक्कर मारी

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दादरी (संवाद)। छपरौला गांव के समीप होंडा शोरूम के सामने पैदल सड़क पार कर रहे 68 वर्षीय बुजुर्ग को वाहन चालक ने टक्कर मार दी । कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि मेरठ जनपद के समोली सलेमपुर गांव निवासी उर्वशी कंबोज परिवार के साथ रहती हैं । उनके पिता 68 वर्षीय सतपाल कंबोज 22 सितंबर की शाम छपरौला गांव के समीप जीटी रोड पर होंडा शोरूम के सामने पैदल सड़क पार कर रहे थे। उसी समय गाजियाबाद की तरफ जाने वाले वाहन चालक ने सीधी टक्कर मार दी।हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटी ने वाहन संख्या के आधार पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।