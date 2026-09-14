Noida News: कैंटर ने ऑटो को मारी टक्कर, युवक की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:22 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:22 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सरीन फार्म सोसाइटी के सामने हुए एक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन की तहरीर पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव लखनावली निवासी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को पुत्र अंकित सिंह चार मूर्ति चौक से सूरजपुर की ओर अपने ऑटो से जा रहा था। जैसे ही वह सरीन फार्म सोसाइटी के पास पहुंचा तेज रफ्तार कैंटर ने सामने से आकर ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पलट गया और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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