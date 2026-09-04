Noida News: एटीएम में कार्ड फंसाकर निकालते थे पैसे, तीन बदमाश गिरफ्तार

- गोंद लगाकर कार्ड स्लॉट करते थे जाम, पिन डालते समय ग्राहक पर रखते थे नजरमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोतवाली सेक्टर-113 पुलिस ने एटीएम बूथ में मदद के बहाने लोगों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के बदमाश एटीएम के कार्ड स्लॉट में गोंद लगाकर ग्राहक का डेबिट कार्ड फंसा देते थे। इसके बाद ग्राहक के पिन डालने के दौरान उसका पासवर्ड देख लेते थे। पुलिस ने वेदवन पार्क के पास से गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी महादेव हल्दर (30), बिहार निवासी साबिर (40) और आबिद (45) के रूप में हुई है। तीनों वर्तमान में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे थे। आरोपियों के पास से प्लास, दो चाकू, दो मोबाइल फोन, सफेद थैला और 3030 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात के लिए पहले ऐसे एटीएम को चुना जाता था जहां लोगों की आवाजाही रहती है। गिरोह का एक सदस्य मशीन के कार्ड स्लॉट में गोंद लगा देता था। ग्राहक कार्ड डालता तो वह मशीन में फंस जाता था। इसी दौरान गिरोह का दूसरा सदस्य आसपास रहकर ग्राहक द्वारा डाला जा रहा पिन देख लेता था। कार्ड बाहर नहीं निकलने पर ग्राहक कई बार एटीएम बूथ से बाहर निकल जाता था। उसके जाते ही आरोपी प्लास और चाकू की सहायता से कार्ड को मशीन से निकाल लेते थे। इसके बाद पहले से देखे गए पिन की मदद से दूसरे एटीएम से खाते से रकम निकाल ली जाती थी। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर में कई वारदात करने की बात बताई है।