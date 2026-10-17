Noida News: 91 रन से जीती ड्रीम विले टाइगर्स

विज्ञापन





ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन कप सीजन-10 के लीग मैच में ड्रीम विले टाइगर्स ने जेकेजी वॉरियर्स-11 को 91 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीम विले टाइगर्स ने टी-20 मुकाबले में छह विकेट पर 198 रन का स्कोर खड़ा किया। सौरभ दुबे ने 51 रन और प्रसून ने अंतिम ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 16 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेकेजी वॉरियर्स-11 की टीम दस विकेट पर 107 रन ही बना सकी। प्रसून को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

फोटो -