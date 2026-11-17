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ग्रेटर नोएडा। दादरी की डॉ. पल्लवी शर्मा ने लखनऊ में आयोजित मिसेज उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हें प्रतियोगिता में 'फर्स्ट रनर-अप गोल्ड' टाइटल से सम्मानित किया गया। डॉ. पल्लवी शर्मा ने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उनके लिए एक सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वह दादरी में स्किन, हेयर और लेजर क्लिनिक संचालित करती हैं।