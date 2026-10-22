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Noida News: डीपीएस वसंत कुंज ने जीती क्विज चैंपियनशिप

Thu, 22 Oct 2026 08:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:59 PM IST
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DPS Vasant Kunj wins quiz championship
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) नोएडा में इंटर-डीपीएस लेक्सिकॉन चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। डीपीएस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले में डीपीएस वसंत कुंज ने पहला, डीपीएस आरके पुरम ने दूसरा और मेजबान डीपीएस नोएडा ने तीसरा स्थान हासिल किया। क्विजमास्टर सीमा चारी ने छात्रों से विभिन्न सवाल पूछे। प्रतियोगिता में उनकी त्वरित सोच, तार्किक क्षमता और सटीक जवाब देने के कौशल को परखा गया। डीपीएस सोसाइटी के अध्यक्ष वीके शुंगलू और प्रधानाचार्य डॉ. एचएस वशिष्ठ ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
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