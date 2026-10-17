Noida News: निवेश के नाम पर चिकित्सक से 50 लाख रुपये की ठगी

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की उम्मीद नोएडा निवासी एक चिकित्सक को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताकर उनसे संपर्क किया। शुरुआत में छोटे निवेश पर मुनाफा दिखाया और बैंक खाते में रकम भेजकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद निवेश बढ़वाते रहे। चिकित्सक ने एक से 16 अक्तूबर के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब 50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम वापस नहीं मिलने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नोएडा निवासी एक शख्स चिकित्सक हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है कि एक अक्तूबर को उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया। आरोपी ने निवेश के जरिए अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उनका पंजीकरण कराया गया और निवेश की प्रक्रिया शुरू कराई गई। शुरुआत में चिकित्सक से छोटी-छोटी रकम निवेश कराई गई। ठगों ने उन्हें मुनाफा होने का भरोसा दिलाने के लिए उनके बैंक खाते में रकम भी ट्रांसफर की। इससे उन्हें निवेश योजना पर विश्वास हो गया। धीरे-धीरे निवेश की रकम बढ़ाई जाने लगी और वह आरोपियों के झांसे में आते चले गए। पीड़ित ने एक अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक अलग-अलग चरणों में कुल 50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब उन्होंने अपनी रकम वापस लेने का प्रयास किया तो पैसा नहीं मिला। इस पर उन्हें साइबर ठगी का संदेह हुआ। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराने के साथ साइबर क्राइम थाना पुलिस से भी संपर्क किया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय सिंह राना ने बताया कि चिकित्सक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।