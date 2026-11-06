Noida News: विद्यालय में धूमधाम से मनाया दीपावली उत्सव

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बिलासपुर (संवाद)। प्रेमवती कुंजीलाल जैन सरस्वती विद्या मंदिर में शुक्रवार को दिवाली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निधि गोयल और अतिथि सपना ने दीप प्रज्वलित कर किया।