100 खिलाड़ियों ने लिया भागनोएडा (संवाद)। मेरठ के एस्ट्रॉन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रविवार को आयोजित 10वीं रॉयल चैलेंजर कप ऑल इंडिया ट्रेडिशनल शोटो-काई कराटे चैंपियनशिप में गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण जीते। प्रतियोगिता में जिले के करीब 100 खिलाड़ियों ने कुमिते और काता स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया।आयोजक अमित गुप्ता ने बताया कि चैंपियनशिप में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के करीब 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ गौतमबुद्ध नगर के सचिव अफजल खान ने बताया कि जिले के धैरवी सिंह, हर्षिता, अद्विका रेयांश, आर्शिया, वृष्णि यादव, अहंया, शिवि सिंह, शुभलक्ष्मी बल, वैष्णवी शर्मा, अग्रिम मिश्रा, इलिया नूर खान, कबीर सिंह, रूहान गुलाटी, रोनव शर्मा, अयांश देव और श्रीधर डागा ने स्वर्ण पर कब्जा जमाया। वहीं एलिका चौधरी, ओजस्वी उनियाल, युवान सिंह, अनुष्का शर्मा, अन्वेषा शर्मा, दिशा चतुर्वेदी, नक्श चतुर्वेदी, हितिशा नेगी, मुदिता गुप्ता, अमीन नूर खान, आश्विक कपूर, राघव सिंह, विवान दुबे और अयान शर्मा ने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा 15 खिलाड़ी दिविशा सिंह, परमाबिका, आराध्या राणा, मौलश्री शर्मा, काशवी सिंह, त्रियक्ष यादव, अक्षज द्विवेदी, अन्य गुप्ता, राघव प्रताप सिंह, विराट सिंह, प्रांजल द्विवेदी, नैतिक मिश्रा, आर्यन मिश्रा, तेजस मिश्रा और दिवित सैनी ने कांस्य पदक अपने नाम किया।