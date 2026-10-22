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Noida News: ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे पर हुई चर्चा

Thu, 22 Oct 2026 08:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:58 PM IST
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Discussion on the risk of osteoporosis
ग्रेटर नोएडा। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए समय पर जांच, उचित देखभाल और जागरूकता जरूरी है। इसी संदेश के साथ जिम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को विश्व रजोनिवृत्ति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। विभागाध्यक्ष डॉ. रितु शर्मा, डीन डॉ. रंभा पाठक भी मौजूद रहीं। ‘हड्डियों के स्वास्थ्य पर चुप्पी तोड़ना: रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम’ विषय पर पैनल चर्चा हुई।
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