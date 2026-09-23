Noida News: सेक्टर की सुरक्षा के लिए की चर्चा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेक्टर की आरडब्ल्यूए और एवीजे हाइट चौकी प्रभारी मुकुल यादव के बीच चर्चा हुई। आरडब्ल्यूए ने सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ बिना नंबर प्लेट और काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सेक्टर डेल्टा-1 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने चौकी प्रभारी के सामने सेक्टर में घूम रहे बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे वाहनों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भी अभियान चलाने की मांग की गई।