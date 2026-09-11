Noida News: सड़क किनारे शव मिलने से मचा हड़कंप

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के बिसरख क्षेत्र में शुक्रवार को एक निजी स्कूल के पास सड़क किनारे महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला लंबे समय से बीमार थी और बीमारी के चलते उसकी मौत हुई थी। उसका पति अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जा रहा था। अंतिम संस्कार की सामग्री लेने के लिए उसने कुछ समय के लिए शव को सड़क किनारे रखा था। कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि मृत महिला की पहचान मुस्कान के रूप में हुई। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और वर्तमान में चिपियाना बुजुर्ग स्थित झुग्गी-झोपड़ी में पति राजू के साथ रह रही थी। पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए चिपियाना बुजुर्ग स्थित श्मशान घाट भिजवाया है।

माई सिटी रिपोर्टर