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Noida News: डायलिसिस टेक्नीशियनों को दी नई चिकित्सा जानकारी

Mon, 02 Nov 2026 08:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:05 PM IST
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Dialysis technicians provided with new medical information
ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल द्वारा किडनी की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। शारदा केयर हेल्थसिटी और शारदा हॉस्पिटल ने सोमवार को डायलिसिस तकनीशियन मीट 2026 का आयोजन किया। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद के 100 से अधिक तकनीशियनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किडनी ट्रांसप्लांट, मरीजों की परामर्श और बेहतर देखभाल पर चर्चा हुई। डॉ. अनिल शर्मा ने कहा कि हर डायलिसिस मरीज ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसके लिए मरीज की शारीरिक स्थिति की जांच जरूरी है। डॉ. अहमद कमाल ने ट्रांसप्लांट में दाता की सुरक्षा पर जोर दिया। डॉ. कुनाल राज गांधी ने मरीजों को समय रहते ट्रांसप्लांट विकल्पों की जानकारी देने को कहा। डॉ. भीम राज गुप्ता ने डायलिसिस में रक्तचाप, वजन और पानी के संतुलन की नियमित जांच पर बल दिया। डॉ. शिल्पी तिवारी ने ट्रांसप्लांट के बाद नियमित दवाओं और जांच को आवश्यक बताया। विशेषज्ञों ने सवाल-जवाब के जरिये तकनीशियनों को नई चिकित्सा प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
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