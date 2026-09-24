Noida News: 30 स्थानों पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, प्राधिकरण को प्रति यूनिट मिलेगा एक रुपये राजस्व

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–यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगा पूरा खर्च–प्रत्येक स्थान पर कम से कम दो चार्जर लगेंगे, एक साथ दो कार और एक दोपहिया चार्ज हो सकेंगे–जिले में 72 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हो चुके हैं पंजीकृतमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच नोएडा प्राधिकरण ने ईवी चार्जिंग नेटवर्क को विस्तार देने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में 30 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच बृहस्पतिवार को एमओयू हुआ।एमओयू के तहत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक पूरा खर्च यूपीआरईवी वहन करेगा। प्राधिकरण की ओर से केवल स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण को कोई वित्तीय सहायता नहीं देनी होगी। समझौता 10 वर्ष के लिए किया गया है, जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों पर प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम दो चार्जर लगाए जाएंगे। इनकी मदद से एक समय में दो कार और एक दोपहिया वाहन को चार्ज किया जा सकेगा। इससे शहर में सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी।