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-सड़क पर हूटर बजाकर रुतबा दिखाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती-हूटर बजाकर रुतबा दिखाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, नौ महीने में हर दिन औसतन 150 से ज्यादा चालानऋषभ कौशलनोएडा। सड़क पर रुतबा नहीं, नियम चलते हैं। गाड़ी में हूटर बजाकर दूसरों पर धाक जमाने, लाल-नीली बत्ती लगाकर वीआईपी दिखने और नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द या प्रतीक चिह्न लिखवाने का शौक वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जनवरी से सितंबर तक की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि शहर में खास दिखने की चाह रखने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इन नौ महीनों में सिर्फ इन तीन तरह के उल्लंघनों के आंकड़ों को जोड़ें तो कुल 17,764 चालान हुए हैं।ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सबसे ज्यादा कार्रवाई जातिसूचक शब्दों और प्रतीक चिह्नों के उपयोग पर हुई। जनवरी से सितंबर के बीच इस श्रेणी में 11,265 चालान दर्ज किए गए। यानी इन तीन श्रेणियों में हुई कुल कार्रवाई का करीब 63 प्रतिशत हिस्सा इसी का है। वहीं, हूटर और सायरन बजाने वालों के खिलाफ 4,333 चालान हुए, जबकि लाल-नीली बत्ती के इस्तेमाल पर 2,135 चालान दर्ज किए गए। हूटर का शौक भी कम नहीं। जनवरी में 533 चालान हुए तो फरवरी में संख्या घटकर 209 रह गई। इसके बाद मार्च में 239 और अप्रैल में 436 चालान हुए। मई में यह आंकड़ा 792 तक पहुंच गया। जून में 642, जुलाई में 671 और अगस्त में 777 चालान किए गए। इसके अलावा लाल-नीली बत्ती के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई का ग्राफ मई में सबसे ऊंचा रहा। इस महीने 432 चालान हुए, जबकि जनवरी में 244 चालान दर्ज किए गए थे। जातिसूचक शब्दों और प्रतीक चिह्नों पर कार्रवाई में जनवरी में 1,738 चालान हुए थे। फरवरी में यह संख्या 987 पर आ गई, लेकिन मार्च से फिर बढ़ने लगी। जुलाई में 1,703 चालान और अगस्त में 1,627 चालान हुए।