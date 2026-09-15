Noida News: जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने का झांसा देकर बुजुर्ग के खाते से 10 लाख उड़ाये

- पीएफ अधिकारी बनकर किया फोन, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने जाल में फंसायामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने पीएफ अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग से 10 लाख रुपये की ठगी कर ली। जालसाजोंं ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यालय में तैनात पीएफ विभाग का अधिकारी बताया और जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा कराने की बात कहकर बुजुर्ग को फोन किया। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे ऐसी जानकारी हासिल कर ली, जिससे उनके बैंक खाते से रकम निकाल ली गई। पीडि़त की शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-75 निवासी एक बुजुर्ग ने पुलिस से शिकायत की है कि कुछ महीने पहले उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने बैंक के पीएफ विभाग का अधिकारी होने का दावा किया। उसने कहा कि जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करना जरूरी है। इसके बाद आरोपी ने प्रमाणपत्र जमा कराने की प्रक्रिया बताने के नाम पर बुजुर्ग से फोन पर कई निर्देशों का पालन कराया। अनिल कुमार को उस समय ठगी का अंदाजा नहीं हुआ। करीब तीन घंटे बाद, शाम आठ बजे जब उन्होंने मोबाइल देखा तो खाते से रकम निकलने के कई संदेश मिले। उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि खाते से कुल 10 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने बैंक से संपर्क कर खाते पर डेबिट कार्ड फ्रीज कराया। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस अब कॉल करने वाले नंबर और खाते से हुए लेनदेन की जानकारी जुटा रही है।