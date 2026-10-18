Noida News: सेक्टर-126 के रायपुर से ऑटो चोरी, प्राथमिकी दर्ज

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नोेएडा। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के रायपुर से एक ऑटो चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित योगेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपना ऑटो 24 सितंबर 2026 की रात करीब 10 बजे रायपुर में खड़ा किया था। 25 सितंबर की सुबह करीब पांच बजे जब वह ऑटो चलाने के लिए पहुंचे तो वाहन मौके से गायब था। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन ऑटो का कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी सुमनेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ऑटो की तलाश की जा रही है। ब्यूरो