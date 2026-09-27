Noida News: निवेश पर मुनाफे का लालच देकर, चार लोगों से 55 लाख रुपये की ठगी

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-साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में दोगुना व अन्य तरह से मुनाफा दिलाने का झांसा देकर चार लोगों से 55 लाख रुपये ठग लिए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, बिसरख और नोएडा के निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर-36 साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तरुण को 21 अगस्त को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताया और दोगुने मुनाफे का दावा किया।तरुण को विश्वास दिलाने के लिए वाट्सएप ग्रुप पर अन्य लोगों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाए गए। ठगों ने एक एप पर पंजीकरण कराकर तरुण को छोटे-छोटे मुनाफे भी दिलाए। यह रकम उनके खाते में ट्रांसफर भी की गई, जिससे पीड़ित का विश्वास बढ़ गया। पीड़ित तरुण ने 25 अगस्त 2025 तक कुल पांच लाख रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया, तो ठगों ने कर के रूप में और पैसे जमा कराने को कहा। रकम नहीं देने पर बैंक खाता फ्रीज़ करने की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद ठगों ने तरुण से संपर्क तोड़ लिया।