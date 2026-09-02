Noida News: युवक गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, बाइक बरामद
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:31 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:31 PM IST
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दादरी (संवाद)।
कोतवाली दादरी क्षेत्र के रूपवास बाईपास से दादरी की तरफ आते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक व पीली धातु का टुकड़ा बरामद किया है । जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि रूपवास बाईपास से एक युवक को पूछताछ के लिए रोका गया। जांच में युवक के पास से तमंचा मिल गया। युवक की पहचान गाजियाबाद के अर्थला निवासी मोहित के रूप में हुई है। उसका दूसरा साथी दानिश मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने एक सप्ताह पूर्व जीटी रोड पर महिला से चेन छीनने की घटना कबूल कर ली।
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कोतवाली दादरी क्षेत्र के रूपवास बाईपास से दादरी की तरफ आते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक व पीली धातु का टुकड़ा बरामद किया है । जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि रूपवास बाईपास से एक युवक को पूछताछ के लिए रोका गया। जांच में युवक के पास से तमंचा मिल गया। युवक की पहचान गाजियाबाद के अर्थला निवासी मोहित के रूप में हुई है। उसका दूसरा साथी दानिश मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने एक सप्ताह पूर्व जीटी रोड पर महिला से चेन छीनने की घटना कबूल कर ली।