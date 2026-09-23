Noida News: बाईपास पर मिक्चर कैप्सूल पलटने से लगा जाम

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के जीटी रोड दादरी बाइपास पर बुधवार को गाजियाबाद की तरफ जा रहे मिक्चर कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ है। हालांकि किसी प्रकार जनहानि नहीं हुई। कैप्सूल पलटने से सड़क पर बजरी फैलने से जाम लगा गया। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे में सड़क से बजरी हटवाई गई। उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल पाया। चालक को मामूली चोट लगी है।