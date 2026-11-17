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- अंतिम संस्कार के बाद मां ने दोबारा की पुलिस से शिकायतमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोतवाली फेज-3 क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। किशोरी की मां ने पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके परिजनों पर बेटी को परेशान करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मां का दावा है कि इसी प्रताड़ना से आहत होकर बेटी ने फंदा लगाकर जान दे दी। इस मामले में युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।हरदोई की रहने वाली महिला पिछले करीब एक साल से फेज-3 थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने 14 वर्षीय बेटी और बेटे के साथ किराये पर रह रही हैं। वह घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जबकि उनकी बेटी एक सोसायटी में बच्चे की देखभाल करती थी। महिला के मुताबिक, 9 नवंबर को बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वह शाम करीब पांच बजे गांव के लिए निकली थीं। रात करीब साढ़े दस बजे एक पड़ोसी ने फोन कर उन्हें बेटी की मौत की सूचना दी। बताया गया कि किशोरी का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ है।पड़ोसी युवक कर रहा था छेड़छाड़ :